الرئيس الفرنسي: فرنسا سوف تتغلب على أزمة كورونا

أنسامد - 15 مارس / آذار - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم / الأحد / إن الحكومة ليس لديها خيار سوى فرض إجراءات أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا، مؤكدا أن فرنسا ستجتاز تلك الأزمة.



وقال ماكرون عقب الإدلاء بصوته في الجولة الاولي من الانتخابات البلدية: سوف نجتاز هذه الأزمة بأن نكون مسؤولين معا وعن بعضنا البعض".



ودافع ماكرون عن قراره بإجراء الانتخابات رغم تفشي فيروس كورونا قائلا: أعتقد أنه من المهم التصويت في هذه الأوقات. سنستمر في الخروج للتسوق. سنستمر في الخروج للحصول على بعض الهواء. لقد كررت لجنتنا العلمية أمس أنه من الممكن الخروج للتصويت مع أخذ الاحتياطات المعتادة.



وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية بعدما قررت الحكومة المضي قدما في تنظيمها بالرغم من تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.



