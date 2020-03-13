طيران الإمارات تعلق رحلاتها بين دبي وإيطاليا

انسامد - 13 مارس - اذار - بدأت طيران الإمارات في إجراء مسح حراري للمسافرين من مطار دبي الدولي إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة الأميركية.



وتم تركيب ماسحات حرارية عند بوابات المغادرة الخاصة بهذه الرحلات وكانت الرحلة "ئي كيه 231" إلى مطار دوليس الدولي في واشنطن العاصمة الأولى التي خضع ركابها لهذه الإجراءات.



ويتم إجراء مزيد من الفحوصات لأي شخص تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة. كما يخضع جميع القادمين إلى دبي أيضا للمسح الحراري عند عبورهم الجمارك.



وفي تطور آخر علقت طيران الإمارات رحلاتها بين دبي وإيطاليا اعتبارا من اليوم، وستشغل آخر رحلة لها إلى تلك الدولة في 15 مارس وتتعاون الناقلة مع السلطات المختصة لمراقبة أحدث تطورات وباء "كوفيد-19".



وتأتي إجراءات طيران الإمارات في إطار جهودها الشاملة للتعامل مع أحدث تطورات انتشار وباء "كوفيد-19" عبر العالم، حيث تقوم بتنسيق خطواتها والتعاون مع السلطات الصحية والتنظيمية في دولة الإمارات بما في ذلك هيئة الصحة بدبي.



وتلبي الإجراءات التي تتخذها طيران الإمارات معايير الإرشادات والتوجيهات المحلية والدولية حول الوباء كما تعمل على إجراء المسح الحراري تدريجيا على ركاب جميع رحلاتها المغادرة من دبي لضمان صحة وسلامة المسافرين.



وينصح المسافرون بالالتزام بالتوصيات العامة والوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم لضمان إنهاء إجراءات السفر والهجرة بسلاسة.



وبالإضافة إلى إجراء المسح الحراري في المطار اتخذت طيران الإمارات تدابير احترازية لطمأنة عملائها من خلال اعتماد إجراءات تعقيم وتنظيف معززة لـ248 طائرة تغادر دبي يوميا وتستخدم الناقلة موادا كيماوية معتمدة للقضاء على الفيروسات والجراثيم والفطريات تترك على الأسطح طبقات واقية يبقى مفعولها طويلا وتمنع أي تلوث لاحق بالفايروسات وتتضمن عملية التنظيف مسحا شاملا لجميع الأسطح عدا الإجراءات الروتينية الأخرى مثل تغيير أغطية مساند الرأس على جميع المقاعد واستبدال المطبوعات وتنظيف الأرضيات.



أما إذا تبين أن طائرة ما نقلت حالة مشتبها بها أو حالة مؤكدة بوباء "كوفيد-19" فإن إجراءات طيران الإمارات تذهب أعمق من ذلك وتخضع الطائرة لعملية تنظيف وتطهير تتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة واستبدال أغطية فرش ومساند المقاعد في المنطقة المتأثرة كما تستبدل أيضا مرشحات هواء "HEPA" الحديثة المستخدمة في نظام تنقية هواء المقصورة.



وتتيح طيران الإمارات لعملائها مرونة وخيارات واسعة لتغيير مواعيد سفرهم وإعادة إصدار التذاكر الصادرة قبل 31 مارس 2020 من دون رسوم ولن يتكبد العملاء أي رسوم إلغاء أو استرجاع أثمان التذاكر الصادرة بين 7 مارس حتى 31 مارس 2020 أيا يكن تاريخ السفر.



