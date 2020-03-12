ارتفاع قيمة مجموعة صادرات أبوظبي إلى 30.9 مليار درهم

انسامد - 12 مارس - اذار - بلغـت القيمة الإجمالية لمجموعة الصادرات لإمارة أبوظبي 30.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2019 بنمو نسبته 7.7 % مقابل 28.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018 وذلك وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء / أبوظبي .



وجاء النمو في الصادرات بدعم من الارتفاع في قيمة كل من قطاع الأعمال بمقدار 1.5 مليار درهم وبزيادة نسبتها 5.4 % وقطاع الحكومة بمقدار 427 مليون درهم تقريبا وقطاع الأفراد الذي نما بنسبة 47 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 .



وارتفع معدل نمو مجموع الصادرات بنسبة 24.6 % خلال الربع الرابع من عام 2019 وذلك بسبب ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات بمقدار 6.1 مليار درهم عما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2019 ،وكان هذا حصيلة الارتفاع في قيمة صادرات كل من قطاع الحكومة والأفراد والأعمال بنسبة 109.2 % و43.6 % و22.3 %على التوالي بالفترة نفسها.



أما القيمة الإجمالية للواردات فقد بلغت 28 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 27.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018 بارتفاع قدره 1.5 %.



وكان هذا حصيلة الارتفاع في قيمة واردات قطاع الحكومة بمقدار 9.1 مليار درهم /77%/ وقابله انخفاض في قيمة كل من قطاع الأعمال بمقدار 1.5 مليار درهم 01.6 % وقطاع الأفراد بنسبة 1.1 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 .



وارتفع معدل نمو الواردات بنسبة 11.3 %خلال الربع الرابع من عام 2019 وذلك بسبب ارتفاع إجمالي قيمة السلع الواردة بحوالي 2.8 مليار درهم عما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2019 ،وكان هذا حصيلة الارتفاع في قيمة واردات كل من قطاعات الأفراد، الحكومة، والأعمال بنسبة 40.3 % و18.2 %و9.8 %على التوالي بالفترة نفسها.



