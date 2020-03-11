تونس تعتقل 5 أشخاص على علاقة بهجوم السفارة الأميركية

أنسامد - 11 مارس / آذار - أعلنت النيابة العامة التونسية، يوم الثلاثاء، أن قوات الأمن اعتقلت 5 أشخاص على علاقة بالانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما أمام السفارة الأميركية في العاصمة، الجمعة، مشيرةً إلى أنّ المشتبه بهم الخمسة أودعوا الحبس الاحتياطي.



وقال المتحدّث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إنّ المشتبه بهم الخمسة اعتقلوا السبت وتمّ استجوابهم في ثكنة باب القرجاني في تونس العاصمة وهي أحد أبرز المراكز الأمنية التابعة لوحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة.



