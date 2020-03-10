الامارات:نجاح كبير لـ"إيكرس 2020 " بدورته السابعة

انسامد - 10 مارس - اذار - حققت الدورة السابعة لمعرض الإستثمار العقاري "إيكرس 2020" - الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة و دائرة التسجيل العقاري و اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة بمركز إكسبو الشارقة - نجاحا كبيرا عبر استقطاب آلاف الزوار.



و شهد المعرض في ختام أعماله توقيع عدد كبير من الصفقات التجارية التي كشفت بدورها عن تنوع الخيارات الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من قبل الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في الحدث و التي بلغ عددها 40 شركة من الإمارات ودول العالم.



وعكس تنظيم المعرض مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية جاذبة ومميزة ومحور تجاري رئيسي في المنطقة لاسيما في ضوء تشريعاتها المرنة وحزمة الحوافز و التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين .



و نجح المعرض في استقطاب رجال الأعمال و المستثمرين و المطورين العقاريين الذين أشادوا بالفرص العقارية و الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة إلى جانب منح قوة دفع إضافية للقطاع العقاري وزيادة نشاطه من خلال تسليط الضوء على النهضة العمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارة والفرص الاستثمارية العديدة التي تتمتع بها في هذا القطاع الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.



و قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن الحدث كان ناجحا على المستويات كافة و هو جزء من استراتيجية عمل الدائرة للترويج المثالي للاستثمار بالإمارة و التعريف بالمزايا والحوافز التي تمتاز بها وتوفرها لقطاع الأعمال.



من جانبه قال يوسف أحمد المطوع المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة إن "إيكرس" أصبح محطة للمستثمرين الراغبين في الاطلاع على المشاريع العقارية الرائدة في الإمارات و الشارقة على وجه الخصوص ومساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء و الاستثمار و توفير الدعم للعاملين بالقطاع العقاري و اتاحة الفرصة للمستثمرين في القطاعات الآخرى ذات الصلة بقطاع العقارات للتواصل فيما بينهم وإبرام الشراكات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات.



و أكد محمد بن عيسى المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول أن "إيكرس 2020" يعكس قوة القطاع العقاري في إمارة الشارقة و الخيارات الواسعة التي يقدمها للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات من العقارات السكنية والتجارية والصناعية ضمن مجموعة من المشاريع النوعية التي تبرز الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لهذا القطاع.



و قال المهندس أحمد الأميري مدير عام شركة أساس العقارية - الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي : " نحرص سنويا على المشاركة في معرض / إيكرس / بفضل الفرص الكثيرة التي يقدمها للمستثمرين في قطاع العقارات واتاحة التواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات و إبرام الشراكات وعقد الصفقات و توفير منصة مثالية لعرض أبرز المشاريع العقارية النوعية من داخل الدولة وخارجها.



