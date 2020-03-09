طيران الإمارات .. تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة

انسامد - 9 مارس - اذار - اتخذت طيران الإمارات في أعقاب أحدث تطورات انتشار فايروس "كوفيد-19" عبر العالم.. مزيدا من الخطوات التي تفوق متطلبات وأنظمة الصناعة لضمان صحة وراحة عملائها ومنحهم الثقة والطمأنينة حيث تخضع جميع طائراتها التي تغادر دبي لإجراءات احترازية تتضمن تنظيف وتعقيم مقصورات الركاب بصورة مكثفة وشاملة.



وتستخدم طيران الإمارات موادا كيماوية معتمدة - بعد أن أفادت أحدث الاكتشافات الطبية أن فايروس "كوفيد-19" ينتقل أساسا بالملامسة - لتنظيف وتعقيم الأسطح التي يلامسها ركاب وأطقم الطائرات وللقضاء على الفيروسات والجراثيم والفطريات وتترك هذه المواد على الأسطح طبقات واقية يبقى مفعولها طويلا وتمنع أي تلوث لاحق بالفايروس وهذه المواد صديقة للبيئة أيضا.



وتتضمن عملية التنظيف مسحا شاملا لجميع الأسطح من النوافذ والطاولات وشاشات الفيديو الشخصية ومساند الأذرع والمقاعد وأدوات التحكم في المقعد وفتحات التهوية والخزانات العلوية في المقصورة وحتى الحمامات والممرات ومناطق راحة أفراد طاقم الخدمة وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية الأخرى مثل تغيير أغطية مساند الرأس على جميع المقاعد واستبدال المطبوعات وتنظيف الأرضيات.



وخصصت طيران الإمارات طاقما لتعقيم الطائرات حيث يتطلب إنجاز عمليات تنظيف وتعقيم طائرة "البوينج" لإعدادها للرحلة التالية فريقا مكونا من 18 فردا يعملون لمدة ساعة كاملة في حين تحتاج طائرة الإيرباص " A380" إلى فريق مكون من 36 عاملا وفي المتوسط فإن 248 طائرة تخضع لعملية التنظيف والتعقيم الشاملة في غضون 24 ساعة.



أما إذا تبين أن طائرة ما نقلت حالة مشتبها بها أو حالة مؤكدة بفايروس "كوفيد-19" فإن إجراءات طيران الإمارات تذهب أعمق من ذلك وتخضع الطائرة لعملية تنظيف وتطهير عميقة تستغرق ما بين 6 - 8 ساعات وتتضمن رش المقصورة الداخلية بمواد مطهرة واستبدال أغطية فرش ومساند المقاعد في المنطقة المتأثرة كما تستبدل أيضا مرشحات الهواء في المقصورة.



يذكر أن جميع طائرات الإمارات مجهزة بمرشحات هواء "HEPA" القادرة على إزالة 99.97 بالمائة من الفيروسات والجراثيم والفطريات والغبار ما يجعل أجواء المقصورة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب وأفراد الطاقم.



ووفرت طيران الإمارات لعملائها عبر شبكة خطوطها العالمية مزيدا من الخيارات والمرونة لتعديل مواعيد سفرهم من دون تحمل رسوم تغيير وإعادة إصدار التذاكر وتسري سياسة السماح هذه على التذاكر التي تصدر خلال الفترة من 7- 31 مارس الجاري.



كما يوفر "سكاي واردز طيران الإمارات" مزيدا من المرونة لأعضائه المتأثرين بانتشار فايروس كورونا جراء القيود المفروضة على السفر وخفض أعداد الرحلات الجوية.



ويمكن لأعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية المحافظة على فئاتهم من خلال بلوغ 80 بالمائة من متطلبات السفر الخاصة بكل فئة بين 31 مارس الجاري و30 يونيو المقبل وبالإضافة إلى ذلك يستفيد الأعضاء الذين حجزوا رحلاتهم بين 1 مارس الجاري و30 يونيو المقبل من زيادة بنسبة 20 بالمائة في أميال الفئة.



وتضع طيران الإمارات سلامة ورفاهية عملائها وموظفيها على رأس قائمة أولوياتها إذ قامت منذ شهر يناير الماضي بتنشيط فريق الاستجابة للطوارئ الخاص بها لمراقبة التطورات اليومية المتعلقة بتفشي فايروس "كوفيد-19 " والتواصل المستمر مع السلطات الصحية والتنظيمية ذات الصلة لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.



وتواصل طيران الإمارات العمل الوثيق مع جميع شركائها والهيئات ذات الصلة بالصناعة لضمان المحافظة باستمرار على سلامة وراحة ورفاه المسافرين على رحلاتها.



