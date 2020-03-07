ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الجزائر

أنسامد - 7 مارس /آذار - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان بالجزائر العاصمة لذات الوزارة.



وتنتمي الحالة الأولى - حسب ذات المصدر- للعائلة التي تعرضت إلى الإصابة خلال الأيام السابقة والحالة الثانية تتعلق بمواطن عاد من إحدى البلدان الأوروبية .



وأوضحت الوزارة بأن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهما مشددة على ضرورة إتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو باستعمال محلول كحولي.



وعند السعال أو العطس توصي الوزارة بتغطية الأنف والفم بالمرفق أو بمنديل ورقي ذي الاستعمال الأحادي والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليد مباشرة .



ودعت ذات الوزارة إلى الإطلاع على موقعها الإلكتروني www.sante.gov.dz الذي يحتوي على البطاقات التقنية الضرورية والومضات التحسيسية السمعية والبصرية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا وكذا تدابير الخاصة بالحماية منه