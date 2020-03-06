محمد بن زايد يبحث مع بيل جيتس دعم جهود تطوير علاج كورونا

أنسامد - 6 مارس / آذار - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم /
الجمعة / مع رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس سبل دعم جهود تطوير
علاج لفيروس كورونا والوقاية منه.
وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل
الاجتماعي: "بحثت مع الصديق العزيز بيل جيتس - خلال اتصال هاتفي -
أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات
الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني".
وأضاف: جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها، خاصة
فيروس كورونا ودعم جهود تطوير علاجه والوقاية منه.