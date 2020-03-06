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محمد بن زايد يبحث مع بيل جيتس دعم جهود تطوير علاج كورونا
    أنسامد - 6 مارس / آذار - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم / الجمعة / مع رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس سبل دعم جهود تطوير علاج لفيروس كورونا والوقاية منه. وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بحثت مع الصديق العزيز بيل جيتس - خلال اتصال هاتفي - أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الخاصة في العمل الإنساني".

    وأضاف: جميعنا شركاء في مكافحة الأمراض والحد من انتشارها، خاصة فيروس كورونا ودعم جهود تطوير علاجه والوقاية منه.

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