موانئ أبوظبي و"روبرت آلن:تطوير أول أسطول للقاطرات البحرية

انسامد - 5 مارس - اذار - أعلنت موانئ أبوظبي اليوم تعاونها مع "روبرت آلن"، الشركة المتخصصة في تصميم السفن التجارية والقاطرات، لتطوير أول أسطول للقاطرات البحرية التجارية ذاتية القيادة على مستوى العالم.



و تسهم هذه القاطرات التي تتمتع بقدرات فائقة تتيح لها العمل في ظروف مناخية مختلفة.. في تطوير أسطول شركة سفين، ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، وبالتالي في تعزيز كفاءة وسلامة العمليات البحرية.



وبهذه المناسبة، أكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي أن هذه الخطوة تتماشى مع حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للابتكار الرقمي على صعيد المنطقة والعالم.



و قال معاليه:" مع تعاظم دور الموانئ الذكية كمحرك للنمو الاقتصادي في هذا العصر الرقمي، نعمل على تعزيز ريادتنا في تبني الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات والتوجهات العالمية في النقل البحري من أجل إرساء نموذج مستقبلي رائد للقطاع.. ونسعى من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية ذات الخبرة المميزة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمليات البحرية على مستوى المنطقة".



من جانبه أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إلى أن التعاون مع "روبرت آلن" لتطوير قاطرات بحرية ذاتية القيادة بقدرات فائقة وتقنيات متطورة يواكب تطلعات موانئ أبوظبي الرامية إلى توفير حلول رقمية ذكية ومبتكرة للتجارة البحرية ومجتمع الموانئ.



وقال: "تشكل هذه الخطوة إضافة نوعية لمبادراتنا الرقمية التي أسهمت بشكل فعال في تطوير كفاءة الأداء والقدرات التشغيلية وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة وتوفير التكاليف.. سنواصل الاستثمار في أحدث الحلول التكنولوجية وتطوير البنية التحتية من أجل تحقيق نمو واستدامة العمليات وزيادة مساهمة موانئ أبوظبي في تنويع الاقتصاد المحلي".



وسيتم تطوير هذه القاطرات بموجب مذكرة تفاهم بين الطرفين وقعها مؤخرا كل من الكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس إدارة التشريعات في موانئ أبوظبي، ومايك فيتزباتريك الرئيس التنفيذي لشركة "روبرت آلن"، بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وذلك في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البحث والتطوير لزوارق القطر ذاتية القيادة.



بدوره، قال مايك فيتزباتريك، الرئيس التنفيذي لشركة "روبرت آلن": "يسرنا التعاون مع موانئ أبوظبي في هذه المبادرة التي تتيح لنا فرصة مثالية لتطوير أول أسطول للقاطرات البحرية التجارية ذاتية القيادة والمدارة عن بعد على مستوى العالم، والمخصصة لخدمة القطاع البحري.. كما تسعدنا مشاركة العديد من الجهات من أبوظبي و دولة الإمارات في هذا المشروع الأمر الذي يسرع إنجاز مراحل التصنيع وصولا إلى إطلاق المرحلة التشغيلية التجارية بشكل أكثر فعالية".



