بورصة الجزائر: إطلاق أرضية جديدة للتداول الالكتروني قريبا

أنسامد - 29 فبراير /شباط - تتهيأ بورصة الجزائر لإطلاق, قريبا,
أرضية جديدة للتداول الالكتروني تستجيب للمعايير الدولية, حسبما
أشار إليه بيان لهذه الهيئة المالية الخميس.
و بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من وزير المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة ياسين جريدان و
الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد, قدم المدير
العام لبورصة الجزائر عرضا حول الأرضية الجديدة, حسب ذات المصدر.
كما تلقى السيد جريدان و وليد الذين استدعيا لفتح جلسة تسعير بحضور
الوسطاء في البورصة شروحات حول سير جلسة تفاوض على مستوى مقصورة
البورصة من طرف السيد بن موهوب الذي كان مرفوقا برئيس لجنة تنظيم و
مراقبة عمليات البورصة عبد الحكيم براح.
كما حضر الوفد الوزاري عرضا لبورصة الجزائر و عملية ادخال الشركات
حسب ذات الوثيقة.
و قد شكلت الزيارة مناسبة للمدير العام لبورصة الجزائر لعرض حلول
قابلة للتطبيق من أجل تطوير السوق المالية و من شأنها ضمان دعم
للمقاولين الجزائريين لاسيما الشباب منهم يضيف البيان.