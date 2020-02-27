إنطلاق المؤتمر الدولى للمصممين العالميين بدبي

انسامد - 27 فبراير - شباط - إنطلقت في دبي اليوم أعمال الدورة الـ 28 للمؤتمر الدولى للمصممين العالميين تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي وتنظمها المجموعة المهنية لمهندسي التصميم الداخلي في الإمارات بالتعاون مع الإتحاد الدولى لمهندسى العماره الداخلية والتصميم وتستمر أربعة أيام في فندق " بارك حياة دبي " .



وأقامت المجموعة حفل استقبال للمشاركين في المؤتمر بحضور المهندسة فريدة العوضي رئيسة المجموعة المهنية لمهندسي التصميم الداخلي في الإمارات وستيف لونج الرئيس الحالي للإتحاد الدولى لمهندسى العماره الداخلية والتصميم وعدد من المسؤولين في الإتحاد و نحو 500 مصمم عالمى من جميع دول العالم وممثلينن عن بلدية دبي ودائرة التنمية الإقتصادية بدبي .



وتم خلال الحفل توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين بلدية دبى والإتحاد الدولى لمهندسى التصميم الداخلى .



وأكدت العوضي أن هذا المؤتمر يعد واحدا من أهم المؤتمرات التى تنعقد هذا العام و الذي يركز على إبراز مدينة دبى كمنصة عالمية فى استشراف مستقبل هندسة التصميم الداخلى حتى منتصف القرن- 2050 -ويشكل أهم فرصة لوضع رؤية مستقبلية والمساهمة فى التخطيط المستقبلى لمهنة التصميم خاصة وأن التكنولوجيا أصبحت من أهم أولويات العالم فى التصاميم الهندسية بعددخول تقنيات ذكية فى كل تفاصيل وإستخدامات الحياة اليومية .



