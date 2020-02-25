نحو 518 الف زائر لابو ظبي عبر السفن السياحية في 2019

انسامد - 25 فبراير - شباط - سجلت أبوظبي رقما قياسيا جديدا في عدد الزوار عبر السفن السياحية وصل إلى 518 ألف زائر خلال العام 2019 بزيادة 46% عن العام 2018 ما يعكس مكانتها وجهة رئيسية للسياحة البحرية الفريدة.



وتستهدف دائرة الثقافة والسياحة بالتعاون مع شركائها تنفيذ سلسلة من المبادرات خلال العام 2020 لجذب أكثر من 556 ألف من الزوار القادمين عن طريق السفن السياحية و80 ألف من اليخوت الفاخرة وشكّل العام 2019 علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في أبوظبي الذي شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع عدد مرات توقف السفن السياحية في موانئ العاصمة ليبلغ 193 مرة، بزيادة 43% عن العام 2018 فيما بلغ مستوى الرضا العام عن محطة صير بني ياس 85%، في حين بلغت نسبة الرضا عن ميناء زايد 90%.



وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي : "يأتي هذا النجاح الباهر الذي حققناه العام الماضي تأكيداً على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للسياحة البحرية. فمن خلال العمل عن كثب مع شركائنا في موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، تمكنا من تحقيق رقم قياسي لعدد السياح القادمين عن طريق البحر. كما نؤكد مواصلة جهودنا وبخاصة بعد هذا النجاح لإطلاق عدد من المبادرات التي من شأنها جذب المزيد من الشركات والسياح إلى عاصمة أبوظبي، ومواصلة تزويدهم بخدمات وخبرات استثنائية. هدفنا هو تحسين سبل التنقل وإمكانية الوصول، إلى جانب توفير جميع مقومات الرفاهية والخدمات الفريدة لتشجيع السياح على اكتشاف معالم أبوظبي وعروضها المميزة".



ومن جهتها قالت نورة راشد الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية في موانئ أبوظبي: "تساهم محطة أبوظبي للسفن السياحية في دعم القطاع السياحي من خلال إتاحة مرافق وخدمات رائدة عالمياً للسياح، كما ساهمت شراكاتنا الاستراتيجية مع رواد تشغيل خطوط السفن السياحية عالمياً في تحقيق هذا النجاح. فمنذ انطلاق عمليات محطة أبوظبي للسفن السياحية في عام 2008، حرصنا على توظيف كافة قدراتنا لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد ووجهة سياحية عالمية. كما أننا ملتزمون بمواصلة تطوير البنية التحتية لاستيعاب أعداد أكبر من السياح مستقبلاً".



وبدورها أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن مجموعة من الخطط التي سيتم تنفيذها، وتشمل إطلاق عدد من المبادرات على مدار السنة منها المحلية من خلال تنظيم المشاريع والأحداث، وأخرى دولية عبر المشاركة في أبرز الفعاليات العالمية بهدف التسويق للإمارة كوجهة سياحية في مختلف أنحاء العالم.



وضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تتحضر دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي للمشاركة بها إلى جانب شركائها في موانئ أبوظبي والاتحاد للطيران وأنانتارا، سيتريد كروز جلوبال، أكبر الفعاليات المتخصصة في هذا القطاع في العالم، والمقرر عقده بين 21 و23 أبريل 2020 في ميامي، فلوريدا، وسيتريد كروز ميد، وهي نسخة سيتريد الموجهة للبحر الأبيض المتوسط وتجري فعالياتها هذا العام في مدينة ملقا في إسبانيا من 15 حتى 17 سبتمبر.



كما ستعاود أبوظبي المشاركة في معرض موناكو لليخوت، الحدث العالمي الرائد في صناعة اليخوت، من 23 إلى 26 سبتمبر، بالإضافة إلى معرض دبي للقوارب والقمة العالمية لليخوت الفاخرة في دبي بين 10 و14 مارس.



بالإضافة إلى ذلك، تتحضر أبوظبي مرة جديدة لاستضافة معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2020 في الفترة ما بين 14 و17 أكتوبرالمقبل.



