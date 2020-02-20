دبي تبدأ استعداداتها لمنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان

أنسامد - 20 فبراير / شباط / وام - عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان في الدولة وذلك مع انطلاق استعدادات الغرفة لتنظيم الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان الذي ستنظمه الغرفة يومي 9 و 10 ديسمبر القادم وذلك على هامش معرض إكسبو 2020 دبي.



حضر الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر الغرفة قناصل دول ماليزيا واندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلند والسكرتير الثاني في سفارة بروناي بالإضافة إلى ممثلين دبلوماسيين آخرين حيث أطلعهم سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على استعدادات الغرفة لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يقام لأول مرة في المنطقة باعتباره منصة حوارية مثالية لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون المشتركة وتعزيز التبادل التجاري وترسيخ مكانة دبي كبوابة للاستثمارات من وإلى أسواق دول الآسيان.



ويعتبر المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان جزءاً من سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي والتي تركز على القارة الإفريقية وأسواق رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى دول الآسيان حيث تشكل هذه المنتديات جزءاً من جهود غرفة دبي لاستعراض ومناقشة أهم فرص النمو والاستثمار والتجارة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية وبحث آلية وسبل توسيع قاعدة التعاون والشراكة بين الشركات االعالمية في هذه الأسواق ونظيرتها في مختلف دول المنطقة وتأسيس علاقات اقتصادية مستدامة.



وأشار بوعميم في حديثه أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية لدول الآسيان إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أسواق دول الآسيان باعتبارها كتلة اقتصادية هامة يبلغ حجم إجمالي ناتجها المحلي 2.9 تريليون دولار أمريكي في حين ان تجارة دبي غير النفطية مع دول الآسيان تخطت 21 مليار دولار أمريكي في العام 2018.



ولفت إلى أن اختيار دول الآسيان جاء بعد دراسة مستفيضة أظهرت القدرات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأسواق على صعيد الفرص الاستثمارية وإمكانات النمو مشيراً إلى وجود آفاق للتعاون والشراكات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والتعدين والطاقة والعقارات والبناء والتشييد.



وقال : ما يميز المنتدى أنه سيقام في معرض إكسبو 2020 دبي حيث سيكون العالم موجوداً في دبي ودول الآسيان جميعها أكدت مشاركتها في معرض إكسبو مما سيعزز من فرص الحوار الناجح ويفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك حيث نتطلع ليكون المنتدى منصة استثنائية لحوار بنّاء بين القطاعين العام والخاص من الجانبين يعود بنتائج إيجابية على المشهدين التجاري والاستثماري.



ودعا بوعميم إلى مزيد من التنسيق والتعاون مع ممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة من أجل إنجاح المنتدى وتحقيقه لأهدافه مشيراً إلى ان الغرفة تتطلع لشراكة ناجحة مع شركائها في البعثات الدبلوماسية بالدولة من أجل ضمان أوسع مشاركة من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمستثمرين والخبراء المتخصصين في المنتدى.



وسيقام المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي حيث ستنظم الغرفة خلال المعرض أكثر من 33 فعالية عالمية بعد أن وقعت مذكرة تفاهم مع إكسبو أصبحت بموجبها الغرفة شريك قطاع الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي.



وتضم دول الآسيان عشر دول وهي كمبوديا وفيتنام وميانمار ولاوس والفلبين واندونيسيا وماليزيا وتايلند وسنغافورة بالإضافة إلى بروناي.



يذكر أن سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها الغرفة في العام 2013 شهدت حتى الآن مشاركة 22 رئيساً و118 وزيراً وأكثر من 11,000 مشارك بالإضافة إلى عقد 2,100 اجتماع ثنائي بين مستثمرين من الإمارات ونظرائهم من الأسواق المستهدفة مما يعكس أهمية هذه المنتديات في تحفيز الشراكات الاقتصادية وتفعيل التعاون الاستثماري والتجاري.



