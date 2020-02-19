جلفود 2020 يكرم الشركات الناشئة في مجال التغذية

انسامد - 19 فبراير - شباط - حصل خمسة رواد أعمال من أصحاب المفاهيم المبتكرة في مجال المأكولات والمشروبات على جوائز مالية محفزة ضمن برنامج "جلفود" للشركات الناشئة المبادرة التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي وتهدف لإلهام رواد الأعمال الجدد على بناء مستقبل أكثر ذكاء في القطاع.



وتم اختيار رواد الأعمال الخمسة من بين عدد من أصحاب الشركات الناشئة في مجال الأغذية والمشروبات والذين شاركوا في فعاليات الدورة الخامسة والعشرون من معرض "جلفود 2020" المعرض السنوي التجاري الأكثر عراقة في قطاع المأكولات والمشروبات على مستوى المنطقة والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم الخميس 20 فبراير الجاري.



ووفر البرنامج للشركات الناشئة المشاركة منصة مثالية لعرض إنجازاتها المتميزة التي تسهم بإحداث فارق إيجابي على مستوى القطاع والتي تم تقييمها استنادا إلى ثمانية معايير رئيسية تشمل الابتكار والخبرة والعمل الجماعي والتنفيذ والتأثير الاجتماعي والتنافسية والجوانب الاقتصادية ورأس المال الاستثماري اللازم للشركة الناشئة.



وتم اتاحة المجال للمشاركين باستعراض مشاريعهم المبتكرة وتقديم العروض التوضيحية خلال 8 دقائق لكل فريق مشارك ونجح 5 رواد أعمال يمثلون شركات ناشئة من 5 دول بتحقيق الفوز.



وشملت قائمة الشركات الفائزة كلا من "أغري10 إكس" من الهند و"إيسنس فودز" من إسبانيا و"مانشبوكس من الإمارات و"مزارع البحر الأحمر" من المملكة العربية السعودية و"ويناو" من المملكة المتحدة والتي تشاركت جائزة التمويل البالغة قيمتها 50 ألف درهم إماراتي.



وقال مارك نابير مدير معرض "جلفود" أن الشركات الناشئة تؤدي دورا محوريا رائدا في الكثير من القطاعات ولا سيما في سلسلة توريد قطاع المأكولات والمشروبات ومن هنا تم تصميم برنامج "جلفود" للشركات الناشئة لمنح رواد الأعمال منصة خاصة بهم تتيح لهم إمكانية عرض ابتكاراتهم وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي ودفع القطاع نحو مستقبل أكثر ذكاء.



وأضاف " تميزت المشاركات لهذا العام بمستويات متقدمة من الابتكار مما يؤكد أهمية المنصة في تحفيز الشركات على إيجاد حلول تعزز من الجهود الرامية لتحقيق استدامة القطاع".. مؤكدا أن مثل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم الكبير لوزارة الإقتصاد والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشأت الصغيرة والمتوسطة.



