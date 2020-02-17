ارتفاع صادرات إيطاليا من الكيوي والتفاح والبرتقال إلى الدولة

انسامد - 17 فبراير - شباط - تستعرض مجموعة من الشركات الإيطالية المتخصصة في مجال توريد الخضار والفواكه منتجاتها في جلفود 2020 بمبادرة ودعم من الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه والاتحاد الأوروبي.



وكشفت الأرقام الصادرة عن "الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه" ارتفاع صادرات إيطاليا من الكيوي والتفاح والبرتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 55 بالمائة لتقفز من 23.31 طن عام 2017 إلى 36.165 طن عام 2018.



و قال إليسا ماتشي من الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه : إيطاليا تعد إحدى أبرز الدول المنتجة والمصدرة للفواكه والخضار في أوروبا بإجمالي إنتاج بلغ نحو 10 ملايين طن من الفواكه و14 مليون طن من الخضار الطازجة عام 2018 مؤكداً أن معرض جلفود يمثل منصةً مثالية تتيح لهم تقديم أفضل المنتجات التي تشتهر بها إيطاليا لمجموعة مرموقة من صناع القرار والمستوردين في مجال الأطعمة والمشروبات على مستوى المنطقة.



