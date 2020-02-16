وزير الخارجية الاماراتي يستقبل إيفانكا ترامب في أبوظبي

أنسامد - 16 فبراير /شباط - استقبل عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي، وذلك على هامش زيارتها للدولة للمشاركة في منتدى المرأة العالمي - دبي 2020.



وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في قصر البحر بأبوظبي - بحث علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ورحب عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة مستشارة الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات صداقة وتعاون استراتيجي وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



من جانبها، أعربت إيفانكا ترامب عن سعادتها بالتواجد في الامارات والمشاركة في منتدى المرأة العالمي، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية