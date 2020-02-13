الإمارات الأولى عالميا في مؤشرات الكهرباء والصرف الصحي

انسامد - 13 فبراير - شباط - حققت دولة الإمارات إنجازات في مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام 2019 لا سيما في قطاعي الكهرباء والصرف الصحي حيث أحرزت المركز الأول عالميا في 5 مؤشرات ضمن تقرير الإزدهار 2019 الصادر عن معهد ليجاتم بالمملكة المتحدة وتقرير تنافسية المواهب العالمية 2019 الصادر عن معهد "انسياد" في فرنسا.



وحصلت الإمارات على المركز الأول في مؤشرات "الوصول إلى الكهرباء" و "سهولة الحصول على توصيل الكهرباء" و "موثوقية نظام إمداد الكهرباء" فيما حققت الإمارات 100% في مؤشر الوصول إلى خدمات الصرف الصحي.



وأحرزت الإمارات المركز الأول في مؤشر "جودة الصرف الصحي" وفقا لتقرير تنافسية المواهب العالمية 2019 الصادر عن معهد "انسياد " في فرنسا.



ويوجد في الدولة 98 محطة معالجة مياه الصرف الصحي تتوزع في جميع مدن ومناطق الدولة وبلغت كمية المياه المعالجة 736 مليون متر مكعب تم إعادة استخدام 74% منها في الزراعة التجميلية والقطاع الصناعي.



