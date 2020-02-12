بعد لقاءها حفتر.. خارجية الجزائر تكشف حقيقة انزعاج الوفاق

انسامد - 12 فبراير - شباط - جدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، التأكيد أن الشعب الليبي هو "المخول الوحيد لاختيار من يمثله"، نافيا تسجيل "أي انزعاج" لحكومة الوفاق من لقائه الأخير بقائد الجيش خليفة حفتر.



قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، إن "الأمور جرت كما ينبغي خلال زيارتي الأخيرة إلى ليبيا ولم يكن هناك أي مشكل.. واضاف نحن لا نفرق بين أي طرف من الليبيين والشعب الليبي هو الذي يختار من يمثله".



ونفى بوقادوم تسجيل "أي انزعاج" لحكومة الوفاق في ليبيا من لقائه مؤخرا بحفتر، مضيفا بالقول إنه التقى بوزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، و"لم تطرح هذه المسألة".



وأوضح الوزير الجزائري في ذات السياق، أن "موقف الجزائر واضح تجاه الأشقاء في ليبيا وليس فقط في طرابلس وبنغازي، وذلك بوجود العديد من ممثلي الشعب الليبي".



