الامارات: ردالضريبة للسياح بالمراكز التجارية والفنادق

انسامد - 11 فبراير - شباط - أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك أنه تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح لتشمل عددا من المراكز التجارية الرئيسية "المولات" والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ المغادرة الجوية والبرية والبحرية المشمولة بالنظام الالكتروني لرد الضريبة للسياح، وذلك بهدف تقديم مزيد من التسهيلات لتعزيز المكانة السياحية الرائدة للإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.



وقامت شركة "بلانيت" - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الالكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح - بتشغيل تسعة "أجهزة خدمة ذاتية" كمرحلة أولى في عدد من المراكز التجارية والفنادق، مزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة للسياح بشكل آلي بالكامل.



وأوضحت الهيئة أن هذه الأجهزة توفر الفرصة لمعالجة عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافه للسياح في المراكز التجارية والفنادق بخطوات سهلة في دقائق قليلة، فيمكن للسائح من خلال المسح الإلكتروني لبطاقة صعود الطائرة التي تؤكد مغادرته للدولة خلال 24 ساعة، واستخدام جواز سفره الأصلي أو بطاقة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستخدمة في التسوق للمشتريات التي تنطبق عليها معايير استرداد الضريبة، ثم اتباع الارشادات التوضيحية المكتوبة على أجهزة الخدمة الذاتية.



وكشفت الهيئة عن أنه من المستهدف أن تقوم شركة "بلانيت" بزيادة عدد "أجهزة الخدمة الذاتية" بالمراكز التجارية والفنادق إلى نحو 55 جهازا بنهاية العام الحالي 2020 منها 25 في المراكز التجارية، و30 جهازا في الفنادق.



