الامارات:مليار درهم أرباح صافية لـ"العربية للطيران" 2019

انشامد - 10 فبراير - شباط - أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أرباحا صافية قياسية قدرها 1 مليار درهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بزيادة نسبتها 80 في المائة مقارنة بعام 2018 "بمعزل عن الإجراء المحاسبي المتعلق بالمخصصات الذي اتخذته العربية للطيران في عام 2018" وارتفعت إيرادات الشركة خلال السنة المالية الكاملة بنسبة 15 في المائة لتبلغ 4.75 مليار درهم مقارنة بالإيرادات المسجلة خلال السنة المالية 2018.



جاء ذلك خلال إعلان العربية للطيران اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 والتي جاءت لتعكس ما حققته الشركة من معدلات قياسية في الأرباح والنمو المتواصل.



وجاءت النتائج المالية القوية خلال السنة المالية 2019 مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة حيث قدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 12 مليون مسافر انطلاقا من مراكز عملياتها الأربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر مسجلة بذلك زيادة قدرها 10 في المائة في عدد المسافرين مقارنة بعدد المسافرين في العام الماضي والبالغ 11 مليون مسافر وارتفع معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - للسنة المالية 2019 بنسبة 2 في المائة ليبلغ 83 في المائة.



وأوصى مجلس إدارة "العربية للطيران" بتوزيع 9 في المائة من رأسمال الشركة كأرباح للمساهمين أي بمقدار 9 فلوس لكل سهم وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة العربية للطيران حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.



وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة العربية للطيران..



" كان العام 2019 حافلا بالكثير من التحديات لقطاع الطيران حول العالم فقد واجه الاقتصاد العالمي تباطؤا في عدة أسواق رئيسية وواصلت الضغوطات الجيوسياسية المتصاعدة تأثيرها على منظومة التبادل التجاري ورغم ذلك كله نفخر في "العربية للطيران" بقدرتنا على التأقلم مع هذه الظروف وتحقيق نتائج مالية قياسية في تاريخ الشركة تجاوزت للمرة الأولى على الإطلاق عتبة المليار درهم".



وأضاف " أثمر تركيزنا المتواصل على التوسع في الأسواق الجديدة والاستمرار في تحسين الكفآة التشغيلية عن عام جديد حافل بالربحية والنمو المستدام ويأتي هذا الآداء القوي في عام 2019 تأكيدا على قوة نموذج أعمال الشركة وكفاءة فريق الادارة".



وخلال الربع الأخير من عام 2019 المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر سجلت "العربية للطيران" صافي أرباح قدره 199 مليون درهم وبلغت إيرادات الشركة نحو 1.14 مليار درهم ونقلت الشركة أكثر من 2.9 مليون مسافر من مراكز عملياتها بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم خلال الفترة نفسها من عام 2018 والبالغ 2.7 مليون مسافر وارتفع معدل إشغال المقاعد للربع الاخير بنسبة 2 بالمائة ليبلغ 81 بالمائة.



وساهم انخفاض كلفة الوقود خلال الربع الأخير من دعم معدل الأرباح القياسي الذي حققته "العربية للطيران" بالاضافة الى استقرار حركة العملات مقارنة بالتقلبات التي شهدناها العام الماضي كما جاء الربع الاخير مدعوما بزيادة الطلب على رحلات الشركة وتحسن قوي في هامش الإيرادات بالاضافة الى حسن استخدام فعالية الاسطول واجراءات ضبط التكاليف التي تبناها فريق الإدارة.



وتسلمت "العربية للطيران" في 2019 ثلاث طائرات من طراز إيرباص إيه 321 نيو طويلة المدى "A321 neo LR" لترفع بذلك عدد طائرات أسطولها إلى 55 طائرة و أضافت 16 وجهة جديدة من مراكز عملياتها .. وخلال الربع الأخير من عام 2019 وقعت الشركة اتفاقية مع "مجموعة الاتحاد للطيران" لإطلاق "العربية للطيران أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي في العاصمة.



كما وقعت الشركة طلبية طائرات بقيمة سوقية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي لشراء 120 طائرة من طراز "ايرباص" وفازت الشركة بلقب "أفضل شركة طيران اقتصادي" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل موقع "AirlineRating.com " العالمي للتميز في قطاع الطيران .. كما حصل عادل العلي الرئيس التنفيذي للمجموعة على جائزة "لورييت 2020" المرموقة من مجموعة "آفييشن ويك نتوورك" تكريما للاستراتيجية الاستثنائية التي تتبعها الشركة.



