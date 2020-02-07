تصرفات عقارات دبي تتجاوز 5 مليارات درهم في أسبوع

أنسامد - 7 فبراير / شباط - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.1 مليار درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 826 مبايعة بقيمة 2.5 مليار درهم منها 94 مبايعة للأراضي بقيمة 1.4 مليار درهم و732 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 700 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى تليها مبايعة بقيمة 236 مليون درهم في منطقة القرهود تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد الصفقات إذ سجلت 11 صفقة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 صفقات بقيمة 119 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 62 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبيعات الشقق والفلل فقد جاءت صفقة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة برج خليفة في المرتبة الاولي، تلتها صفقة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا صفقة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية