"أدنيك " تكمل استعداداتها لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

أنسامد - 6 فبراير /شباط / وام - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" إكتمال استعداداتها لاستضافة الدورة العاشرة من المنتدى الحضري العالمي 2020، الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير الجاري.



وتشكل استضافة هذا الحدث الأهم في مجال المدن والمستوطنات البشرية سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي.. و يعتبر المنتدى، الذي يُقام تحت شعار "مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار" والأكبر من نوعه في تاريخ أبوظبي، منصةً تجمع صنّاع القرار ورجال الأعمال وخبراء التنمية الحضرية والأكاديميين لمشاركة خبراتهم وإيجاد أفضل سُبل التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط لمدن المستقبل الذكية.



و يُعد " المنتدى الحضري العالمي " الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية /موئل الأمم المتحدة/، أول ملتقى دولي لتبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن التنمية الحضرية المستدامة وذلك بهدف تعزيز الوعي حول التوسع الحضري في المدن وسبل العيش في مختلف أنحاء العالم.



و يسلط الحدث الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها "أدنيك" وخبراتها الواسعة في قطاع سياحة الأعمال، وقدرتها على استقطاب واستضافة أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية بنجاح، فضلاً عن دعمها المستمر للأمم المتحدة.



و قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها: "تلعب "أدنيك" دوراً محورياً في تنظيم هذا الحدث بصفتها مزود الخدمات والحلول والضيافة الرئيسي له.. و توفر " أدنيك " لمنظمي هذه الفعالية نقطة الاتصال المتخصصة والمرافق والبنى التحتية عالمية المستوى.. وتشكل استضافة هذا المنتدى فرصةً مثالية بالنسبة لنا للتأكيد على المكانة المتميزة التي وصلنا لها، كواحدة من الوجهات الرائدة في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية المرموقة".



وأضاف سعادته : " تعكس استضافة هذا المنتدى مرونة و إمكانيات "أدنيك" و إمارة أبوظبي في تلبية احتياجات الزوار والعارضين وتجاوز توقعاتهم وترسيخ مكانتنا كمركز عالمي لسياحة الأعمال والاستدامة والابتكار وتبادل المعرفة في المنطقة".



