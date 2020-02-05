أدنوك للإمدادوالخدمات تتحول إلى الوقود منخفض الكبريت

انسامد - 5 فبراير - شباط - أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة البحرية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن نجاحها في تحويل جميع قطع أسطولها العابر للبحار المكون من 28 سفينة للعمل بالوقود منخفض الكبريت، وذلك منذ بداية شهر نوفمبر من العام الماضي، أي قبل الموعد المحدد لسريان "لوائح المنظمة البحرية الدولية 2020" الخاصة بوقود النقل البحري منخفض الكبريت، والهادفة إلى خفض تركيز الكبريت في وقود السفن إلى 0.5%.



وحددت المنظمة البحرية الدولية أساليب مختلفة لتخفيض الانبعاثات الضارة مثل استخدام الوقود منخفض الكبريت بدلاً عن الزيوت الثقيلة عالية الكبريت أو الغاز الطبيعي المسال، أو اعتماد حلول تكنولوجية مثل تركيب نظام تنظيف غاز العادم والمعروف باسم "سكربر".



وتتبع شركة أدنوك للإمداد والخدمات نهجاً استباقياً لحماية البيئة، من خلال تقييم وإدارة جميع المخاطر بشكل فعال والاستفادة من خبرتها البحرية الواسعة والتطورات التكنولوجية لتبني طرق جديدة للعمل.



ويعتبر مشروع الدفة لكفاءة الطاقة والذي يعتمد على تكنولوجيا التحول الرقمي لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، وزيادة الكفاءة التشغيلية الكلية للسفن، أحد أهم المشاريع التكنولوجية التي ساهمت في انخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 30% في 2019، وذلك من خلال تقليص استهلاك 28 سفينة من أسطول الشركة العابر للمحيطات للوقود.



ويقوم فريق الاستدامة في شركة أدنوك للإمداد والخدمات حالياً بدراسة حلول تتوافق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية المستقبلية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الشحن الدولي في الفترة ما بين 2030-2050، وذلك من خلال بحث تغييرات مقترحة لتصاميم السفن والمحركات، إلى جانب استخدام أنواع أخرى من الوقود الصديق للبيئة.



هذا وكشفت أدنوك حديثاً عن خطتها الشاملة للاستدامة 2030 التي تهدف لترسيخ دورها الريادي في الإنتاج المسؤول للطاقة وتعزيز التزامها الدائم بالمحافظة على البيئة. وضمن جهود أدنوك لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، تخطط الشركة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030 لترسيخ مكانتها ضمن المنتجين الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم.



