دولة الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع الصين باستثناء بكين

انسامد - 4 فبراير - شباط - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية الصين الشعبية باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من 05/02/2020، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الامارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد.



واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 - 8 ساعات لذلك تنصح الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الاجراءات الجديدة تجنباً لأي تأخير في الرحلات.



وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الاوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في جمهورية الصين الشعبية بالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الاتحاد والامارات.



وتقوم الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة بمتابعة الأوضاع في جمهورية الصين الشعبية بشكل متواصل واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بانتشار الفيروس.



يذكر أن كافة الرحلات القادمة والمتجهة إلى وهان التي تعتبر المتضررة من فيروس كورونا تم إيقافها مسبقاً منذ 23/01/2020.



وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات.



