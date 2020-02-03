الإمارات تضيء معالمها البارزة بألوان العلم الصيني

انسامد - 3 فبراير - شباط - توشحت أبرز معالم ومباني دولة الامارات العربية المتحدة وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم "برج خليفة" ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مساء اليوم بألوان العلم الصيني تضامنا مع بكين جراء تفشي فيروس كرونا الجديد الذي أودى بحياة العديد من الضحايا من الشعب الصيني الصديق.



وتأتي هذه المبادرة في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونهجها الإنساني الراسخ واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.



وأكدت دولة الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا وتضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة وشعبها في كل الظروف.



وفي حملة التضامن مع جمهورية الصين الصديقة التي انطلقت مساء اليوم وتستمر حتى منتصف الليل أضيئ في أبوظبي على مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد علم الصين ..أما في دبي فقد تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني وفي مدينة العين أضيئ استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.



