الإمارات تخصص ملياري دولار لتمويل مشاريع تنموية في موريتانيا

أنسامد - 2 فبرار / شباط - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميّسرة لموريتانيا.



جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يقوم بزيارة رسمية للإمارات حاليا.



تناولت المباحثات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تنميتها، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي. كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية - الأفريقية بوجه عام و القضايا و الملفات الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية