إيرادات الفنادق في أبوظبي 1.8 مليار درهم في الربع الأخير

أنسامد 31 يناير/ كانون الثاني - ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي إلى نحو 1.84 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2019 بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع 1.774 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2018 .



أعلن ذلك مركز إحصاء أبوظبي مع بلوغ عدد النزلاء مستوى 1.338 مليون نزيل خلال الربع الأخير من العام الماضي وهو ما رفع من نسب الإشغال إلى 79.6%.



وبلغ عدد ليالي الإقامة في المنشآت الفندقية للإمارة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي 3630 ليلة بنمو نسبته 1.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 وارتفع معدل إيرادات الغرف الفندقية من 427 درهما إلى 433 درهما في الليلة.



وعلى مستوى النزلاء من حيث الجنسية فقد جاء النزلاء من الجنسية الآسيوية من غير العرب بالمرتبة الأولى وبواقع 363679 نزيلا تلاهم حملة الجنسية الإماراتية 360007 نزلاء، فيما وصل عدد النزلاء من الجنسية الأوروبية إلى 284379 نزيلا و143889 نزيلا من دول عربية أخرى و143889 من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية