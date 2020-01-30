افتتاح ساحة الوصل " القلب النابض "لموقع " إكسبو 2020 دبي

انسامد - 30 يناير - كانون الثاني - افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ساحة الوصل التي ستكون القلب النابض لموقع " إكسبو 2020 دبي " خلال استضافة الحدث العالمي الأكبر والأعرق من نوعه على مستوى العالم، وكذلك خلال المرحلة التي ستلي اختتامه.



جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لموقع إكسبو 2020 دبي حيث استمع سموهما في حضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.. إلى شرح حول ساحة الوصل التي ستمثل إحدى أبرز معالم مدينة دبي الجديدة ووجهة لالتقاء شعوب العالم، في قلب معرض إكسبو، حيث تضمن الشرح معلومات مفصلة حول التجهيزات والتحضيرات الجارية استعداداً للترحيب بمشاركات 192 دولة وملايين الزوار من مختلف انحاء العالم، فضلا عن معلومات حول كل ما قدمته المؤسسات والشركات في مسيرة استضافة الحدث الأروع في العالم .



وشمل الشرح استعراض المراحل التي تم الانتهاء منها حتى الآن وفق الجدول الزمني المحدد للأعمال الإنشائية والتي جرى خلالها استكمال جميع المنشئات الكبرى في الموقع مع نهاية العام 2019، وكذلك اكتمال أعمال الإنشاء في مناطق الموضوعات الثلاثة التي يغطيها الحدث الأكبر من نوعه في العالم، حيث تم حتى الآن إنجاز أكثر من 150 مليون ساعة عمل في موقع إكسبو 2020 دبي، الذي يعمل فيه حاليا حوالي 38 ألف شخص لاستكمال الإنشاءات، في حين تواصل البلدان المشاركة بناء واستكمال أجنحتها في المواقع المخصصة لها ضمن الموقع.



https://www.youtube.com/watch?v=EE9G7IHj2iI