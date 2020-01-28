الجزائر :سقوط طائرة عسكرية استشهاد قائدها و مساعده

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني - سقطت طائرة عسكرية ليلة أمس
الإثنين بولاية أم البواقي متسببة في استشهاد قائدها و مساعده حسب
ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأوضح نفس المصدر أنه "أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الإثنين 27
يناير 2020، و في حدود الساعة العاشرة (00:22)، سقطت طائرة عسكرية
من نوع سو 30 في مكان خالي من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16
كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي /ن ع 5، مما أسفر عن
استشهاد قائد الطائرة و مساعده".
وأضاف البيان انه "و على إثر هذا الحادث الأليم، يتقدم السيد
اللواء شنقريحة سعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة
بخالص التعازي و المواساة لأسرتي الضحيتين و أمر بفتح تحقيق فوري
لمعرفة ملابسات و أسباب الحادث".