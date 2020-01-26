الجيش السوري على مشارف ثاني أكبر مدن إدلب

أنسامد 26 يناير/ كانون الثاني - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان / الأحد / أن قوات الجيش السوري حققت تقدمًا جديدًا شمال غربي سوريا، وتبعد مئات الأمتار عن مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن قوات الجيش السوري سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على سبع بلدات رئيسية في محيط مدينة معرة النعمان، موضحًا أن قوات الجيش وصلت مشارف المدينة، وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط.



وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها منذ ديسمبر الماضي تصعيدًا عسكريًا لقوات الجيش السوري يتركز في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي، حيث سيطرت القوات السورية على مناطق واسعة في ريف إدلب الجنوبي، أبرزها بلدة خان شيخون الواقعة أيضًا على الطريق الدولي.



