وزير الخارجية الاماراتي يلتقي نظيره الفرنسي في باريس

أنسامد 24 يناير/ كانون الثاني - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في باريس نظيره الفرنسي جون إيف لودريان.



جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، منها التعليمية والتكنولوجية والثقافية.



كما استعرض الجانبان التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا وإيران والسودان.



وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جامعة السوربون أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي يمثلان نموذجا مميزا للشراكة بين البلدين الصديقين التي لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فقط وإنما تمتد أيضاً لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية والعلمية.



وأضاف أن هذين الصرحين المعرفيين والثقافيين يعدان رمزا للتلاقي الفكري والإنساني وعنوانا للتسامح والتعايش.



من جانبه، رحب جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا بزيارة عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق مؤكداً على ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية متميزة وتعاون مشترك في المجالات كافة.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية