مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع يومي 29 و30 يناير بالشارقة

انسامد - 23 يناير - كانون الثاني - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ..ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج - مقره الشارقة - مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع بالشارقة بعنوان " تطوير تعليم اللغة العربية وتعلُّمها..



المتطلبات، والأبعاد، والآفاق" وتحت شعار " بالعربية.. نُبدع" وذلك يومي 29 و30 يناير الحالي.



ويتضمن المؤتمر 24 ندوة متخصصة تتضمن 86 بحثا لخبراء ومختصين في مجال اللغة العربية من مختلف أقطار العالم.



أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة بحضور كل من الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة والدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية الشارقة وعادل وهيب رئيس وحدة البرامج بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج وعدد من المعنيين والجهات المشاركة والإعلاميين.



وينظم المؤتمر بالتعان بين المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومجمع اللغة العربية بالشارقة ووزارة التربية والتعليم وكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة والجامعة القاسمية في إطار تكامل الجهود في نشر الوعي تجاه اللغة العربية واستعارض التجارب الناجحة في مجال اللغة العربية.



وأشار إلى المحاور الأخرى المتمثلة في اتجاهات حديثة في تقويم تعليم اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها وتوظيف التقنيات الحديثة في تعليمها وتعلمها وبرامج تعليمها للناطقين بغيرها.



