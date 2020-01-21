نحو 140 جهةعالميةو محلية تشارك بملتقى الشارقة السادس للطاقة

انسامد - 21 يناير - كانون الثاني - ناقش " ملتقى الشارقة السادس للطاقة " الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه الشارقة بفندق راديسون بلو الخطة الاستراتيجية لمستقبل الطاقة حتى عام 2025 و نسبة النمو المتوقع و التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الطاقة.



و استعرضت 140 جهة عالمية و محلية مشاركة تمثل 15 دولة مختلفة بحضور 350 من المتخصصين والخبراء والمهتمين بشئون الطاقة .. الحلول والخروج بالتوصيات التي تسهم في تقدم قطاع الطاقة ومستقبل الشبكات وطرق الإستفادة من الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء و أنماط ترشيد الاستهلاك المستقبلية لتشجيع المستهلكين على تخفيض الاستهلاك خاصة في فترات الذروة وذلك من خلال 14 ورقة عمل متخصصة قدمها الخبراء والمتخصصون.



و استعرضت أوراق العمل وجلسات الملتقى مستقبل مجالات تطوير الطاقة في العالم و الجوانب الاقتصادية المتعلقة بكفاءة الطاقة وأهمية اتخاذ الإجراءات السريعة و العاجلة لضمان كفاءة الطاقة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والفرص والتحديات الخاصة بتخزين الطاقة المتجددة .



وأكد المشاركون ضرورة تطبيق المنهجيات التجريبية لتمديدات التوربينات الغازية وتضافر الجهود المحلية والعالمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وطرح الملتقى الخطة الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة والتي تتضمن تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين وزيادة القدرة التنافسية لإمارة الشارقة في جذب الاستثمارات في جميع المجالات والقضاء نهائيا على قوائم الانتظار وتوصيل التيار الكهربائي لأي مشروع فور الانتهاء منه دون أي تأخير بشرط التزام الملاك الكامل بشروط الأمن والسلامة.



