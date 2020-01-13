دبي تستضيف "منتدى مراقبة الحركة الجوية" في نسخته الثالثة

أنسامد - 13 يناير/كانون الثاني/ وام - تستضيف دبي خلال شهر يونيو القادم وللعام الثالث على التوالي منتدى مراقبة الحركة الجوية بالتزامن مع أعمال معرض المطارات الذي يجتمع عمالقة صناعة الطيران من كافة أنحاء العالم للتداول حول مواضيع ذات صلة بالتجربة المستقبلية للمسافرين وعرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في أضخم اجتماع سنوي في العالم على صعيد صناعة المطارات وذلك بمشاركة 375 شركة من 94 دولة.



وأدى التوسع الكبير للمطارات ومنشآتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إبقاء مقدمي خدمات الملاحة الجوية في حالة تأهب قصوى لإدارة الأجواء وفق أفضل معايير الأمان.



وينعقد منتدى مراقبة الحركة الجوية تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة.



تنظيم المعرض والمنتدى شركة ريد للمعارض على مدار 3 أيام في أربع قاعات فسيحة من قاعات مركز دبي التجاري العالمي حيث ستنتشر منطقة العرض على مساحة 17 ألف متر مربع.



وسيناقش منتدى مراقبة الحركة الجوية الذي يركز على تحديات النمو والابتكارات المستقبلية في مراقبة الحركة الجوية على بعض أكثر القضايا إلحاحاً في هذه الصناعة بما في ذلك اعتماد الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة واللوائح التنظيمية الخاصة بالطائرات دون طيار في المجال الجوي الخاضع للرقابة وخصخصة مراقبة الحركة الجوية والهجمات السيبرانية على المراقبة الرقمية للحركة الجوية وإعادة نمذجة مراقبة الحركة الجوية والبيانات الكبيرة وإدارة الحركة الجوية.



وتتضمن قائمة الشركات العالمية التي ستعرض أحدث منتجاتها وحلولها ذات الصلة في منتدى مراقبة الحركة الجوية شركات " بلاك بوكس وكوم بورت تكنولوجيز وغوارريك وان جي أفييشن ونوكيا وهانيويل وبولي" من بين العديد من الشركات الأخرى.



وقال سعادة محمد عبد الله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.. إن منتدى مراقبة الحركة الجوية يساعد الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة على فهم آخر التطورات والتوجهات في مجال مراقبة الحركة الجوية ما من شأنه أن يجعل صناعة الطيران آمنة ومأمونة بشكل مثالي.



وأضاف أنه من المتوقع للحدثين اللذين يستمدان الدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية ومؤسسة غلوبال ايروسبيس لوجيستكس.. أن تحظيا بحضور أكثر من 8,500 مهني من ضمن قطاع المطارات ومراقبة الحركة الجوية.



ولفت إلى أن مراقبة الحركة الجوية تضطلع بأهمية هائلة بالنسبة لمنطقة الخليج العربي التي من المتوقع لها استقبال ما يربو عن 2.6 مليون رحلة سنويا بحلول العام 2030 في حين من المتوقع أن تستقبل دولة الإمارات زهاء 1.85 مليون رحلة سنويا بحلول العام ذاته حيث سيصل المعدل اليومي للرحلات حينها إلى 5,087 رحلة وعلى صعيد أخر فإنه من المتوقع لسوق مراقبة الحركة الجوية أن تحقق نموا على المستوى العالمي وأن تصل إلى 57 مليار دولار بحلول العام 2022.



من جانبه أوضح دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة ريد للمعارض أن منتدى مراقبة الحركة الجوية يستقطب القادة والخبراء العالميين لمساعدة هيئات المنطقة على ضمان استعدادهم للنمو المتوقع في تدفقات حركة المرور.



