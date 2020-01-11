الامم المتحدة تشيد باستعداد الامارات لتنفيذ

أنسامد - 11 يناير / كانون الثاني /وام - أشاد سعادة تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة باستعداد دولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب مجموعة من النساء في افريقيا واسيا على عمليات حفظ السلام بعد النجاح الذي حققته في تنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج في تدريب مجموعة من النساء العربيات .



وقال في تصريح له عقب زيارة لمقر الاتحاد النسائي العام بعد ظهر اليوم ان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية التي رعت هذا البرنامج كان لها الفضل في نجاح المرحلة الاولى من البرنامج بتدريب مجموعة النساء العربيات على عمليات حفظ السلام انطلاقا من الدعم الثابت الذي تلقاه المراة في دولة الامارات وفي كل مكان .



واوضح ان هيئة الامم المتحدة اختارت دولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ هذه التجربة كاول دولة تقوم بهذا الجهد المميز نظرا لسجلها الرائد في مجال دعم المراة وتقديم العون والمساعدة الانسانية لاي محتاج في العديد من مناطق العالم .



واستقبل رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة وسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لدى وصولهما لمقر الاتحاد النسائي العام بعد ظهر اليوم من طرف سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام والريم عبدالله الفلاسي الامينة العامة للمجلس الاعلى للامومة والطفولة والعقيد الركن عفراء محمد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية والدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الامم المتحدة للمراة في ابوظبي وعدد من مدراء الادارات والمسؤولين بالاتحاد النسائي .



وقد رحبت سعادة نورة السويدي بالمسؤول الدولي واطلعته على خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تدريب مجموعة النساء في افريقيا واسيا على عمليات حفظ السلام الذي ترعاه سمو ام الامارات ويتابع تنفيذه الاتحاد النسائي ومكتب الاتصال لهيئة الامم المتحدة للمراة حيث تنفذه وزارة الدفاع الاماراتية بمدرسة خولة بنت الازور العسكرية .



وقالت سعادة نورة السويدي ان دولة الامارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة وسمو ام الامارات تحيطان مجموعة النساء المتدربات بالرعاية التامة وتوفر لهن كافة التسهيلات التي تحقق النجاح لهن في هذه التجربة التي يعول عليها الجميع .



