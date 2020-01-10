اليمن: الإمارات تدعم محطة المخا الكهربائية بمولد 20 ميجاوات

أنسامد 10 يناير/ كانون الثاني - سلمت دولة الإمارات محطة تحويلية بقدرة 20 ميجاوات مخصصة لرفع كفاءة محطة المخا الكهربائية البخارية وذلك ضمن الدعم المستمر الذي تقدمة الإمارات للشعب اليمني الشقيق في القطاعات كافة لإعادة تطبيع الحياة بعد الظروف الصعبة التي مر بها.



وقام محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن بتسليم المحطة للسلطة المحلية بمديرية المخا ممثلة بمدير المديرية عبدالرحيم الفتيح بحضور المهندس عبده حسن مدير عام الشبكات في المؤسسة العامة للكهرباء فرع تعز.



وأكد الجنيبي أن دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة تولي القطاعات الخدمية والإنمائية في الساحل الغربي باليمن جل اهتمامها ومنها قطاع الكهرباء الذي يعد عصب الحياة، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المحطة جاء استجابة عاجلة لنداء الأهالي والسلطة المحلية لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء المخا البخارية التي تخدم 100 ألف مواطن في المخا والمناطق المجاورة، والتي كادت أن تخرج عن الخدمة بسبب ضعف محولات الطاقة الكهربائية القديمة .



وقال إن دولة الإمارات لديها خطة إنسانية وتنموية مدروسة تشمل جميع القطاعات بما هو كفيل إعادة تطبيع الحياة بالساحل الغربي.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية