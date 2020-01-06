الإمارات والسعودية والبحرين الأكثر مشاركة في "عربية السيدات

انسامد - 6 يناير - كانون الثاني - كشفت سجلات المشاركة والانتساب في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية عن أكبر مشاركة خليجية في تاريخ الدورة حيث تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قوائم الدول العربية المشاركة في 9 ألعاب تطرحها خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.



وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الألعاب المطروحة في الحدث الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وهي /كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والرماية، والفروسية، والمبارزة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والقوس والسهم/ فيما تشارك المملكة العربية السعودية في 8 ألعاب باستثناء الرماية بينما تخوض أندية البحرين مشاركات على صعيد الألعاب جميعها دون الفروسية.



وتستعد دولة الكويت للمشاركة على صعيد 6 ألعاب هي /كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، والرماية، وألعاب القوى، والكاراتيه/ فيما تستعد راميات سلطنة عُمان لخوض غمار منافسات قوية إلى جانب نظيراتهنّ العربيات في البطولة ضمن ميدان الرماية.



ويشارك في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي ترعاها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة 16 دولة تتصدّرها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وتتنافس في 9 ألعاب /الرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوة، والفروسية، والمبارزة، وقوس والسهم، والكاراتيه