السعودية ترفض التصعيد التركي الأخير في ليبيا

أنسامد 5 يناير / كانون الثاني - أعربت المملكة العربية السعودية /الأحد/ عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي.



ونددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.



وأكدت أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.



