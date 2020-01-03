تونس تتسلم مقعدها بمجلس الأمن وتتعهد بحل الأزمة الليبية

انسامد 3 يناير / كانون الثاني - تسلمت تونس رسميا أمس الخميس ، مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن للامم المتحدة ، للمرة الرابعة منذ انضمامها الى المنظمة الاممية، وتعهدت بالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية.



وقال مندوب جمهورية تونس لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن، "إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن".



وأكد تمسك تونس بميثاق الأمم المتحدة، وأنها ستعمل على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة ولاسيّما تلك التي تشهدها ليبيا ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وتابع البعتى أن تونس التى نجحت في تثبيت أسس مسارها الديمقراطي، ستعمل على المساهمة في تخفيف المآسي الإنسانية وتكريس حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف، وعلى الانخراط في الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق التسوية السلمية للنزاعات ومنع اندلاعها.



المصدر: وكالة الانباء التونسية