الامارات: المستثمرون الأجانب يضخون 14.4 مليار درهم في البنوك

أنسامد - 29 ديسمبر/ كانون الأول - ضخ المستثمرون الأجانب 14.4 مليار درهم كودائع في الجهاز المصرفي الإماراتي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي ودائع هذ الشريحة من المستثمرين إلى 204.4 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر من العام 2019 مقارنة مع 189.8 مليار درهم في سبتمبر من العام ذاته.



ويعكس ارتفاع وتيرة التدفقات الأجنبية في الجهاز المصرفي المحلي الثقة الكبيرة التي تحظى بها البنوك الإماراتية في أوساط المستثمرين الأجانب التي لا زالت تحافظ على المركز الأول خليجيا وشرق أوسطيا من حيث الملاءة المالية وحجم الأصول والربحية.



وتوقع مصرف الإمارات المركزي في أحدث التقارير التي يصدرها عن نشاط القطاع استمرار النمو خلال الفترة المتبقية من العام 2019، وهو ما سيسهم في منحه المزيد من القوة والملاءة المالية.



وبحسب البيانات فقد تواصل تفوق ودائع غير المقيمين على قروضهم في الجهاز المصرفي منذ بداية العام 2019 حيث وصلت قيمة القروض 160.1 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر يقابلها ودائع بقيمة 204.4 مليار درهم في الشهر ذاته .



وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 11.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الإماراتي والتي بلغت قيمتها 1.819 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية