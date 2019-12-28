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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في مقديشو
    أنسامد - 28 ديسمبر / كانون الأول / وام - أدانت دولة الإمارات بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بالقرب من مركز أمني في العاصمة الصومالية مقديشو من خلال سيارة مفخخة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

    وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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