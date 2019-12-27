تصرفات عقارات دبي تسجل 14.6 مليار درهم في أسبوع

أنسامد - 27 ديسمبر/ كانون الأول - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 14.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 744 مبايعة بقيمة 2.4 مليار درهم منها 100 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و 644 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 1.2 مليار درهم .



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة جزر العالم ثم مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة .



وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 505 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وجاءت حدائق الشيخ محمد بن راشد في المركز الثالث بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 54 مليون درهم.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية