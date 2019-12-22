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الجملي: الاعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الأسبوع القادم
    أنسامد - 22 ديسمبر/ كانون الأول - قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الجملي اليوم الاحد، إن " تونس سيكون لها حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم".

    وأضاف الجملي في تصريح اعلامي بقصر الضيافة بقرطاج، أنه سيقدم موقفه من القرارات الرسمية الصادرة عن الأحزاب الأربع التي دعاها خلال الأيام الأخيرة لتكوين الائتلاف الحاكم (حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس)، وذلك في مؤتمر صحفي سيعقده لاحقا.

    وأوضح الجملي أنه أعد اكثر من ثلاث سيناريوهات بخصوص تكوين حكومته المقبلة، قائلا "من يقدم على تكوين حكومة عليه أن يضع كل الاحتمالات ويضع سيناريو أول وثان وثالث ورابع أيضا".

    المصدر: وكالة الانباء التونسية
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