دبي تستضيف المؤتمر العلمي الدولي الثالث مارس المقبل

انسامد - 18 ديسمبر - كانون الاول - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية .. تستضيف دبي يومي 25 و26 مارس 2020 أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في الإمارات بمدينة دبي الأكاديمية.



ويهدف المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان " الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي التحديات والفرص الذكية والابتكار " إلى توفير منصة حوار للأكاديميين والخبراء وصانعي السياسات للمشاركة في تقديم العديد من الحلول والابتكارات الواقعية لآخر ما توصلوا إليه من الأبحاث والدراسات والطرق العلمية والعملية غير التقليدية للتغلب على تحديات العصر الحالي والارتقاء نحو الاقتصاد المعرفي.



ويشتمل المؤتمر العلمي الدولي على عدة محاور علمية وتطبيقية تتعلق بالاقتصاد المعرفي مثل التحول الرقمي وتقنية المعلومات المتقدمة وريادة الأعمال والأمن بأنواعه والدراسات الاستراتيجية والدولية وقطاع التربية والتعليم والتصميم والفنون الجميلة ووسائط الإعلام والإعلان والقانون والسياحة الفندقية وصناعة الفروسية، ليتم بعد ذلك طباعة ونشر الأوراق البحثية بعد تحكيمها من قبل لجنة علمية مختصة تابعة للمؤتمر العلمي طبقا لشروط وأحكام دور النشر المعتمدة .



وسيتم عقد المؤتمر في مقر الجامعة الأمريكية في الإمارات بمدينة دبي الأكاديمية حيث سيكون آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة لجميع الراغبين من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم في 8 يناير 2020 على أن يتم الكشف عن نتائج قبول الأوراق البحثية في 13 يناير 2020 .



