حرة مطارات أبوظبي توقع اتفاقية مساطحة لتطوير مركز للخدمات

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي توقيع اتفاقية مساطحة شاملة مدتها 27 عاما مع شركة "ميدل إيست جنرال إنتربرايز" لتولي مسؤولية تطوير مركز عمليات شركة "دي إتش إل إكسبريس" في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.



وتعتبر هذه الشراكة طويلة الأجل بين المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي و"ميدل إيست جنرال إنتربرايز" و"دي إتش إل" بمثابة خطوة استراتيجية في سبيل تطوير مركز متكامل للخدمات اللوجستية في الجانب الشرقي من مبنى المطار الجديد، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لأبوظبي نحو تطوير العمليات اللوجستية، والتي تعتبر نتيجة لالتزام المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى تسهم في تمكين شركات الشحن السريع من توسيع عملياتها في مطار أبوظبي الدولي وزيادة حجم القطاع.



وبموجب الاتفاقية، تشغل شركة "دي إتش إل إكسبريس" بوصفها متعاملا رئيسيا ضمن مركز الخدمات اللوجستية المتكامل التابع للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، حيث يتوقع أن تصل قيمة استثمارات شركة "ميدل إيست جنرال إنتربرايز" إلى 365 مليون درهم لتطوير المركز الذي تصل مساحته إلى 30 ألف قدم متر مربع، ومن المتوقع أن يفتتح المركز خلال الربع الأخير من عام 2021.



