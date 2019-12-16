تحديات و مستقبل السياحة في منتدي ابوظبي للسياحة

انسامد - 16 ديسمبر - كانون الاول - ناقش منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في منارة السعديات تحديات ومستقبل القطاع السياحي من خلال جدول أعمال حافل بالجلسات وورش العمل المثمرة.



وجمع المنتدى ــ الذي يعد أول حدث من نوعه على الإطلاق في المنطقة ــ أكثر من 100 خبير من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات في صناعة السياحة والتحليلات المتعلقة بها، بمشاركة ممثلين عن عمالقة التكنولوجيا العالمية، وفي مقدمتهم جوجل، وسكفت، وممثلين عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، واللوفر أبوظبي، وفندق قصر الإمارات، والدار العقارية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى جانب مشاركين من تريب أدفايسرز، وفرح إكسبيرينسز، وإكسبو 2020 دبي، واكسبيديا، وطيران الاتحاد، وروتانا، وإكسبيرينس هب، وأنانتارا، ودناتا، وهلا أبوظبي، وشركة "دارك ماتر"، و"أككور"، ومجموعة سيرا، وشركة STR.



وألقت الجلسة التالية بعنوان "تحليل قطاعي المأكولات والمشروبات والتجزئة" الضوء على التنامي المستمر لعلم تحليل البيانات في قطاعي المأكولات والتجزئة، والرامي إلى تحسين مستوى رضا العملاء، حيث قال سيريل فابر، رئيس قسميّ التجزئة والمنتجات الاستهلاكية لشركة "باين آند كومباني الشرق الأوسط"، بأن سوق البيع بالتجزئة يشهد تغيرات سريعة نظراً إلى ما تتطلبه العديد من الأسر من سبل للراحة وعدم مقدرتها على تحمّل تكاليفها بعد الآن.



وذكر أن توجّهات المستهلكين الرئيسية مؤخراً باتت في القيمة، والراحة، والتجارة الإلكترونية، حيث يعود الفضل لثلثي النمو الذي يشهده قطاع التجارة بالتجزئة في المنطقة بالكامل إلى التجارة الإلكترونية، ولكن هذا النمو لا يزال يعتبر ضئيلاً بنسبة 5 - 6% في إجمالي مبيعات التجزئة، ولذلك من المتوقع أن تواصل التجارة الإلكترونية النمو بشكل هائل، والذي يجب على كافة اللاعبين في مجال البيع بالتجزئة التكيّف معه.



