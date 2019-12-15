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لبنان: عشرات الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية
    أنسامد - 15 ديسمبر/ كانون الأول - سقط عشرات المصابين الليلة الماضية في مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية في بيروت، وذلك بعد محاولة المتظاهرين إزالة الحواجز التي أقامتها قوات الأمن للوصول إلى البرلمان في وسط المدينة، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.

    وأطلقت قوى الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت، ما أدى إلى إصابة العشرات، فيما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على الشرطة.

    ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر الماضي للتنديد بسوء الإدارة والفساد الحكومي، والمطالبة بإزاحة الطبقة السياسية.

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