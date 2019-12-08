انطلاق التمرين العسكري الإماراتي - الأمريكي المشترك

أنسامد - 8 ديسمبر/ كانون الأول - انطلقت فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 12 " بين القوات البرية الإماراتية ، والجيش الأمريكي اليوم /الأحد / الذي يقام بالإمارات.



ويهدف التمرين المشترك الذي يستمر عدة أسابيع إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدي" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة للقوات الإماراتية مع الجيش الأمريكي لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية