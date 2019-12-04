اقامة ملتقى الأعمال بين الشارقة والدول الأوروبية

انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" - التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" - "ملتقى الأعمال بين الشارقة والدول الأوروبية" في "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية بين الشارقة ومراكز القوى التجارية في القارة الأوروبية إلى جانب عرض الشراكات التي توفرها مختلف المجالات القادرة على جذب المستثمرين الأوروبيين للإمارة.



وسلط الملتقى الضوء على أهم القطاعات الحيوية في الإمارة التي تؤدي دوراً مهماً في إثراء جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر مثل النقل والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والسفر والترفيه والبيئة والتقنية والابتكار والرعاية الصحية والتعليم والبحوث والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.



وشارك في الملتقى من الجانب الأوروبي.. تاينا ستيري المستشار التجاري لبعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات وأوليفر أوهمز المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة وعمار علول مدير عام شركة شوكو الشرق الأوسط المتخصصة في منتجات وتجهيزات النوافذ وأنظمة الواجهات والأبواب وممثلو عدد من مجالس الأعمال الأوربية في الإمارات وهي مجالس الأعمال السويسري والإسباني والبرتغالي والبلجيكي والهولندي ومجلس الأعمال الفرنسي في دبي والمناطق الشمالية من الدولة.



وتضمن الملتقى جلسة نقاشية تحدث فيها ممثلو الدوائر الحكومية في الشارقة عن مقومات الأعمال التي توفرها الإمارة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة للمستثمرين الأوروبيين حيث أشار سعادة الدكتور خالد عمر المدفع إلى أن مدينة الشارقة للإعلام "شمس" تسعى لأن تصبح مركزًا إعلاميًا يقدم خدمات وتسهيلات مبتكرة ذات مستوى عالمي وتأمل بجذب المزيد من الشركات الأوروبية وفي المستقبل .. في حين لفت سعادة حسين المحمودي إلى أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يوفر فرصة للاستثمارات المتبادلة في التكنولوجيا والبحث والتطوير.



وتتمتع الشارقة ومجتمع الأعمال الأوروبي بتاريخ طويل من التعاون في مختلف القطاعات من أبرزها التجارة والثقافة والسياحة حيث تحتضن الشارقة المئات من الشركات الأوروبية منها 423 شركة فرنسية و396 شركة ألمانية و148 شركة بلجيكية و96 شركة إسبانية و92 شركة سويسرية و86 شركة برتغالية و18 شركة هولندية.



