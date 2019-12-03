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تراث الإمارات يختتم سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف 40 قدما
    انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - اختتمت منافسات "سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف فئة 40 قدماً " التي نظمها نادي تراث الإمارات أمام القرية التراثية التابعة للنادي على كورنيش أبوظبي بمشاركة 65 قارباً على متنها حوالي 1105 من البحارة وجرى السباق في أربعة أشواط لمسافة 4 أميال بحرية.

    كما تم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في سباق البوانيش التراثية "تفريس" الذي نظمه النادي يوم الأحد الأول من ديسمبر في مياه منطقة البطين.

    وبالتزامن مع سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف فئة 40 قدماً، شهدت القرية التراثية التابعة لنادي تراث الإمارات افتتاح سوق التسامح المجتمعي الذي ينظمه النادي في إطار دعم الأسر المنتجة، بمشاركة من مركز أبوظبي النسائي ومركز زايد للدراسات والبحوث التابعين للنادي، حيث قام سعادة حميد بولاحج الرميثي وسعادة عبد الله محمد جابر المحيربي بجولة في السوق الذي يستمر حتى العاشر من ديسمبر الجاري بما يخدم فعاليات القرية التراثية ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني، إذ تستقطب القرية يومياً المئات من الزوار والوفود السياحية القادمة من خارج الدولة.

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